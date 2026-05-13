У Марганці на Дніпропетровщині окупанти атакували рятувальників

У Самарівському районі виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури.

Росіяни здійснили чергові атаки по об'єктах інфраструктури, а також рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару.

Фото: ДСНС України

Про це інформує ДСНС України.

У місті Марганець росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

Також у Самарівському районі внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури, яку вогнеборці ліквідували.

