У Марганці на Дніпропетровщині окупанти атакували рятувальників

Росіяни здійснили чергові атаки по об'єктах інфраструктури, а також рятувальниках, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару.
Про це інформує ДСНС України.
У місті Марганець росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.
Також у Самарівському районі внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на об’єкті інфраструктури, яку вогнеборці ліквідували.
- Нагадаємо, ввечері 12 травня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Восьмеро людей загинули, 11 – дістали поранень. Під обстрілами опинилися Нікопольщина, Синельниківщина та Кривий Ріг.