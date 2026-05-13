В небі України станом на 10 ранку перебувають понад сотня ворожих дронів. Протягом дня можливі нові хвилі атаки, попередив президент Володимир Зеленський.

Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури і цивільних об’єктів у містах. Після цих ударів є поранені та загиблі люди.

“Вчора протягом дня під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів”, – сказав президент.

Він вважає, що щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою.

Тернопільська ОВА попередила, що є загроза і для їхньої області.

"Саме зараз відбувається масована атака ворогом на Україну. В небі зафіксовано численні групи БпЛА, які рухаються в західному напрямку. Просимо всіх! Як тільки почуєте сигнал «Повітряна тривога» – негайно прямуйте в укриття! Бережіть себе та своїх близьких!" – йдеться у повідомленні.

У Київській області вже працює ППО.