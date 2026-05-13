Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
В Івано-Франківську внаслідок удару пошкоджено будинок (доповнено)

Росіяни тероризують дронами. 

Центр Івано-Франківська
Фото: ukr-prokat.com

В Івано-Франківську внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок. Про це мер Руслан Марцінків повідомив у Telegram.

За уточненою інформацією від голови ОВА, є поранені. Травми не тяжкі.

"На жаль, є влучання в житловий будинок! Обставини уточнюємо! Небезпека продовжується!" – сказав Марцінків.

Начальниця ОВА Світлана Онищук повідомила, що усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Станом на 22.05 год. відомо про десятьох постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані. Усім надається необхідна медична допомога.

Як уточнили в ОВА, внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах.

Росія тероризує Україну дронами від самого ранку. Пошкодження є в різних регіонах, але, зокрема, ворог сконцентрувався на західних: Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській. Є жертви і поранені.

