В Україні пройдуть перші аукціони з розмінування земель приватних домогосподарств

Центр гуманітарного розмінування розпочав закупівлю послуг із очищення сільськогосподарських ділянок, які належать приватним особам.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Перші два аукціони стосуються земель в Ізюмському районі Харківської області. За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, більшість із понад сотні отриманих заявок надійшла саме від одноосібників та невеликих господарств.

Аукціони проходять у системі Prozorro на пониження ціни. Переможець має підтвердити свою спроможність виконати роботи до підписання договору.

Державна програма передбачає повне покриття вартості розмінування агроугідь. У бюджеті на цей рік на ці потреби заклали 2 мільярди гривень. Подати заявку на участь у програмі фермери можуть через Державний аграрний реєстр.