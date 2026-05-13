На Житомирщині через російські обстріли пошкоджена інфраструктура

Житомирщина понад 7 годин перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.
Про це 13 травня заявив керівник ОВА Віталій Бунечко.
За його словами, наразі відомо про пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області, декілька людей отримали легкі ушкодження.
«Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку ворога. Закликаємо громадян реагувати на загрозу та перебувати у безпечних місцях», - закликав Бунечко.
- Українська розвідка попередила українців про масовану атаку росіян на Україну 13 травня.
- Ворог застосував чимало дронів. Вибухи лунали у Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, також на Львівщині.
- На Рівненщині є загиблі й поранені.
- Закарпатська ОВА заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону від початку вторгнення.