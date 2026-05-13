Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині через російські обстріли пошкоджена інфраструктура

Декілька людей отримали легкі ушкодження.

На Житомирщині через російські обстріли пошкоджена інфраструктура
Житомирська область (ілюстративне фото)
Фото: ZT

Житомирщина понад 7 годин перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників. 

Про це 13 травня заявив керівник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, наразі відомо про пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області, декілька людей отримали легкі ушкодження.

«Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку ворога. Закликаємо громадян  реагувати на загрозу та перебувати у безпечних місцях», - закликав Бунечко.

  • Українська розвідка попередила українців про масовану атаку росіян на Україну 13 травня.
  • Ворог застосував чимало дронів. Вибухи лунали у Києві, Чернівцях, Луцьку, Рівному, також на Львівщині.
  • На Рівненщині є загиблі й поранені.
  • Закарпатська ОВА заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону від початку вторгнення.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies