На Житомирщині через російські обстріли пошкоджена інфраструктура

Житомирщина понад 7 годин перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.

Про це 13 травня заявив керівник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, наразі відомо про пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області, декілька людей отримали легкі ушкодження.

«Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку ворога. Закликаємо громадян реагувати на загрозу та перебувати у безпечних місцях», - закликав Бунечко.