Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільниця МЗС Угорщини засудила російську атаку дронів на Закарпаття

Угорський уряд підтримує постійний зв'язок із генконсулом для моніторингу ситуації.

Очільниця МЗС Угорщини засудила російську атаку дронів на Закарпаття
Глава МЗС Угорщини Аніта Орбан
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила російську дронову атаку на Закарпаття 13 травня, пише Telex.

За словами очільниці МЗС, під час атаки було зафіксовано щонайменше п’ять влучань: два поблизу Сваляви, одне в Ужгороді та ще два у населених пунктах області. 

Зокрема, у Сваляві постраждав трансформатор на залізничній станції, а в Ужгороді — промисловий об'єкт. 

Орбан зазначила, що уряд підтримує постійний зв'язок із генконсулом для моніторингу ситуації та висловила сподівання, що обійшлося без людських жертв. 

  • Закарпатська ОВА того дня заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону. Вибухи пролунали в кількох громадах.
  • Також, за інформацією президента Зеленського, відомо також про влучання у Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській,Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies