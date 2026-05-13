Очільниця МЗС Угорщини засудила російську атаку дронів на Закарпаття

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила російську дронову атаку на Закарпаття 13 травня, пише Telex.
За словами очільниці МЗС, під час атаки було зафіксовано щонайменше п’ять влучань: два поблизу Сваляви, одне в Ужгороді та ще два у населених пунктах області.
Зокрема, у Сваляві постраждав трансформатор на залізничній станції, а в Ужгороді — промисловий об'єкт.
Орбан зазначила, що уряд підтримує постійний зв'язок із генконсулом для моніторингу ситуації та висловила сподівання, що обійшлося без людських жертв.
- Закарпатська ОВА того дня заявила про наймасованішу атаку Росії по регіону. Вибухи пролунали в кількох громадах.
- Також, за інформацією президента Зеленського, відомо також про влучання у Вінницькій, Волинській, Чернівецькій, Львівській, Рівненській,Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.