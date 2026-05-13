Штілерман заявив, що вважає Міндіча «самим талановитим менеджером, якого я колись зустрічав».

Співвласник Fire Point Денис Штілерман на засіданні парламентської ТСК розповів про своє російське громадянство, а також намір фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча стати акціонером Fire Point.

Штілерман повідомив, що російська сторона звинуватила в «незаконному» набутті громадянства РФ і, відповідно, позбавила його.

Щодо Міндіча, то співвласник Fire Point повідомив, що вона була єдиною компанією, яка виграла міжнародні іспити організовані американським посольством. Ці іспити проводили в Україні і FP єдина пройшла випробування РЕБом.

У результаті проєктом зацікавився Міндіч і вирішив купити акції Fire Point.

«Він приїхав на наше підприємство, подивився, запропонував нам певні гроші, десь там близько 100 мільйонів доларів за долю в компанії, але тоді ми вже розуміли, що це не відповідає нашій капіталізації... Ми довго знаходились в перемовах... більше ніж рік», - розповів Штілерман.

Переговори тривали до серпня минулого року, в результаті Міндічу відмовили.

Під час останньої розмови, за словами Штілермана, Міндіч «запропонував мені людину, яка буде фронтувати його у якості акціонера». Прізвище цієї особи співвласник Fire Point відмовився називати публічно.

Штілерман заявив, що вважає Міндіча «самим талановитим менеджером, якого я колись зустрічав» і додав, що підтримує з ним добрі стосунки. У січні він передзвонив фігуранту «Мідаса» привітати його зі святами і поцікавився, чи планує той себе захищати на тлі скандалу.