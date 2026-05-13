Співвласник Fire Point Денис Штілерман на засіданні парламентської ТСК розповів про своє російське громадянство, а також намір фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча стати акціонером Fire Point.
Штілерман повідомив, що російська сторона звинуватила в «незаконному» набутті громадянства РФ і, відповідно, позбавила його.
Щодо Міндіча, то співвласник Fire Point повідомив, що вона була єдиною компанією, яка виграла міжнародні іспити організовані американським посольством. Ці іспити проводили в Україні і FP єдина пройшла випробування РЕБом.
У результаті проєктом зацікавився Міндіч і вирішив купити акції Fire Point.
«Він приїхав на наше підприємство, подивився, запропонував нам певні гроші, десь там близько 100 мільйонів доларів за долю в компанії, але тоді ми вже розуміли, що це не відповідає нашій капіталізації... Ми довго знаходились в перемовах... більше ніж рік», - розповів Штілерман.
Переговори тривали до серпня минулого року, в результаті Міндічу відмовили.
Під час останньої розмови, за словами Штілермана, Міндіч «запропонував мені людину, яка буде фронтувати його у якості акціонера». Прізвище цієї особи співвласник Fire Point відмовився називати публічно.
Штілерман заявив, що вважає Міндіча «самим талановитим менеджером, якого я колись зустрічав» і додав, що підтримує з ним добрі стосунки. У січні він передзвонив фігуранту «Мідаса» привітати його зі святами і поцікавився, чи планує той себе захищати на тлі скандалу.
- 29 квітня цього року "Українська правда" опублікувала раніше публічно невідому частину так званих "плівок Міндіча" – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців. У розслідуванні, зокрема, зазначалося, що Міндіч може бути кінцевим бенефіциаром Fire Point.
- Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що в разі підтвердження звʼязку Міндіча з Fire Point, компанія втратить контракти.
- Ще у 2025 році НАБУ повідомило, що проводить розслідування щодо Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара Fire Point. Компанія тоді підтвердила існування розслідування, але применшила його значення, заперечуючи звинувачення та зображуючи розслідування як засноване на чутках, поширених опонентами, та як частину ширших розслідувань системи оборонних закупівель України.
- Після виходу розслідування УП Fire Point заперечила зв'язки з підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем.