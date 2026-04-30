Компанія - виробник дронрів Fire Point заперечує зв'язки з підсанкційним бізнесменом, співвласником колишньої кіностудії Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимуром Міндічем.

"Категорично спростовує інформацію, поширену в так званих «журналістських» розслідуваннях, у тому числі – від Української Правди. Усе, що видається за сенсацію, є відвертою брехнею, яка базується виключно на чутках і вигадках. Наразі достеменно невідомо, навіщо і в чиїх саме інтересах поширюються ці брудні маніпуляції, проте абсолютно очевидно, що це – цілеспрямована інформаційна атака та спроба зруйнувати репутацію одного з найкращих і найефективніших виробників зброї в Україні", - йдеться в заяві компанії.

У Fire Point також припускають, що за цими діями стоять конкуренти, які прагнуть позбавити їх фінансування, зупинити контракти та закрити підприємство

"На сьогодні у FirePoint працюють тисячі фахівців. Ми є ключовим виробником далекобійних ударних дронів і вкладаємо весь свій прибуток у нові розробки для фронту. Ми маємо потужності для виробництва тисяч ракет і безпілотників, вартість яких у рази нижча за іноземні аналоги. Замість того, щоб підтримувати національного виробника, який власним коштом фінансує розробку далекобійної зброї, наше виробництво намагаються паралізувати", - наголосили в компанії.

Контекст

29 квітня "Українська правда" опублікувала раніше публічно невідому частину так званих "плівок Міндіча" – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців. Вони складаються з трьох розмов, які Міндіч проводив у різні дні в липні 2025: із колишнім першим радником президента Сергієм Шефіром, із Наталією, що займається будівництвом маєтків – ймовірно, кооперативу "Династія" та з Рустемом Умєровим, який на той час був міністром оборони. У розслідуванні також зазначається, що Міндіч може бути кінцевим бенефіциаром Fire Point.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що в разі підтвердження звʼязку Міндіча з Fire Point, компанія втратить контракти.

Серед людей, з якими Міндіч говорив на цих плівках, - секретар РНБО Рустем Умєров. Про ймовірний вплив Міндіча на нього прокурор САП заявляв на суді ще влітку минулого року. Сам він вплив заперечив.

ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.

Умєров у справі Міндіча має статус свідка.