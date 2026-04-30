Компанія - виробник дронрів Fire Point заперечує зв'язки з підсанкційним бізнесменом, співвласником колишньої кіностудії Володимира Зеленського “Квартал 95” Тимуром Міндічем.
"Категорично спростовує інформацію, поширену в так званих «журналістських» розслідуваннях, у тому числі – від Української Правди. Усе, що видається за сенсацію, є відвертою брехнею, яка базується виключно на чутках і вигадках. Наразі достеменно невідомо, навіщо і в чиїх саме інтересах поширюються ці брудні маніпуляції, проте абсолютно очевидно, що це – цілеспрямована інформаційна атака та спроба зруйнувати репутацію одного з найкращих і найефективніших виробників зброї в Україні", - йдеться в заяві компанії.
У Fire Point також припускають, що за цими діями стоять конкуренти, які прагнуть позбавити їх фінансування, зупинити контракти та закрити підприємство
"На сьогодні у FirePoint працюють тисячі фахівців. Ми є ключовим виробником далекобійних ударних дронів і вкладаємо весь свій прибуток у нові розробки для фронту. Ми маємо потужності для виробництва тисяч ракет і безпілотників, вартість яких у рази нижча за іноземні аналоги. Замість того, щоб підтримувати національного виробника, який власним коштом фінансує розробку далекобійної зброї, наше виробництво намагаються паралізувати", - наголосили в компанії.
Контекст
- 29 квітня "Українська правда" опублікувала раніше публічно невідому частину так званих "плівок Міндіча" – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців. Вони складаються з трьох розмов, які Міндіч проводив у різні дні в липні 2025: із колишнім першим радником президента Сергієм Шефіром, із Наталією, що займається будівництвом маєтків – ймовірно, кооперативу "Династія" та з Рустемом Умєровим, який на той час був міністром оборони. У розслідуванні також зазначається, що Міндіч може бути кінцевим бенефіциаром Fire Point.
- Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявила, що в разі підтвердження звʼязку Міндіча з Fire Point, компанія втратить контракти.
- Серед людей, з якими Міндіч говорив на цих плівках, - секретар РНБО Рустем Умєров. Про ймовірний вплив Міндіча на нього прокурор САП заявляв на суді ще влітку минулого року. Сам він вплив заперечив.
- ГАР міноборони повідомила, що ймовірно пов'язана з Міндічем компанія "Мілікон ЮА" намагалася продати армії китайські бронежилети під виглядом ізраїльських. Для цього провели два підозрілі тендери. Однак військові відмовилися приймати неякісну продукцію.
- Умєров у справі Міндіча має статус свідка.
- Міндіч, коментуючи розмови з Умєровим у спілкуванні з Олексієм Гончаренком, казав, що хотів "допомогти” з бронежилетами, бо там був “беспрєдєл”.
- У 2025 році НАБУ повідомило, що проводить розслідування щодо Міндіча як ймовірного кінцевого бенефіціара Fire Point. Компанія підтвердила існування розслідування, але применшила його значення, заперечуючи звинувачення та зображуючи розслідування як засноване на чутках, поширених опонентами, та як частину ширших розслідувань системи оборонних закупівель України.