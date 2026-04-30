Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Суспільство / Наука і релігія

Суд за позовом ДЕСС про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ триває

Торік Служба видала приписи, які митрополія відмовилася виконати. 

Віктор Єленський
Фото: Духовний Фронт України

Суд за позовом Державної служби України з етнополітики і свободи совісті про припинення Київської митрополії Української православної церкви триває. Відповідний позов ДЕСС подала через те, що митрополія відмовилася виконувати її приписи.

Про це голова ДЕСС Віктор Єленський повідомив у коментарі LB. Він нагадав, що минулорічне дослідження Державної служби України з етнополітики і свободи совісті виявило, що Київська митрополія входить до складу Російської православної церкви

ДЕСС направила до Київської митрополії припис з вимогою забезпечити рішення відповідного органу – Синоду, Помісного або Архієрейського собору – про вихід Української православної церкви з парафіями, сестринствами, братствами, єпархіальними управліннями, місіями, товариствами і монастирями, навчальними закладами зі складу РПЦ.

ДЕСС приписувала також, щоб предстоятель церкви вийшов зі складу синоду РПЦ, і щоб відповідний орган уневажнив статут РПЦ для УПЦ.

“Тому що в статуті РПЦ є глава, яка називається «Украинская православная церковь». Тобто глава намертво прив’язує Українську православну церкву і субординує її до Російської православної церкви. І от ми просили, що дорогі друзі, будь ласка, уневажте, скажіть, що цей статут не має до вас ніякого відношення”, – пояснив він. 

Також ДЕСС приписала уневажнити рішення Московського патріархату про анексію 8 єпархій у Криму та на сході України. 

“Оскільки вони відмовилися це робити, то ми, знову ж таки, згідно з законом, визнали Київську митрополію афілійованою з Російською православною церквою і подали позов до суду про припинення Київської митрополії”, – підсумував він. 

Читайте також
