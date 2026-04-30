Суд за позовом ДЕСС про припинення діяльності Київської митрополії УПЦ триває

Суд за позовом Державної служби України з етнополітики і свободи совісті про припинення Київської митрополії Української православної церкви триває. Відповідний позов ДЕСС подала через те, що митрополія відмовилася виконувати її приписи.

Про це голова ДЕСС Віктор Єленський повідомив у коментарі LB. Він нагадав, що минулорічне дослідження Державної служби України з етнополітики і свободи совісті виявило, що Київська митрополія входить до складу Російської православної церкви.

ДЕСС направила до Київської митрополії припис з вимогою забезпечити рішення відповідного органу – Синоду, Помісного або Архієрейського собору – про вихід Української православної церкви з парафіями, сестринствами, братствами, єпархіальними управліннями, місіями, товариствами і монастирями, навчальними закладами зі складу РПЦ.

ДЕСС приписувала також, щоб предстоятель церкви вийшов зі складу синоду РПЦ, і щоб відповідний орган уневажнив статут РПЦ для УПЦ.

“Тому що в статуті РПЦ є глава, яка називається «Украинская православная церковь». Тобто глава намертво прив’язує Українську православну церкву і субординує її до Російської православної церкви. І от ми просили, що дорогі друзі, будь ласка, уневажте, скажіть, що цей статут не має до вас ніякого відношення”, – пояснив він.

Також ДЕСС приписала уневажнити рішення Московського патріархату про анексію 8 єпархій у Криму та на сході України.

“Оскільки вони відмовилися це робити, то ми, знову ж таки, згідно з законом, визнали Київську митрополію афілійованою з Російською православною церквою і подали позов до суду про припинення Київської митрополії”, – підсумував він.