Уряд спростив отримання статусу захищеного підприємствами тепло- і водопостачання

Рішення ухвалене як один з інструментів для виконання Планів стійкості.

Уряд спростив правила отримання статусу захищеного споживача для підприємств тепло- і водопостачання. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Рішення ухвалене як один з інструментів для виконання Планів стійкості – зокрема забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури”, – зазначила вона.

Тепер їм не потрібно надавати банківську гарантію чи платити наперед за електроенергію. Достатньо відкрити спеціальний рахунок і користуватися ним за встановленими правилами.

Якщо ці умови виконуються, електроенергію не відключатимуть і не обмежуватимуть.

Очільниця уряду підкреслила, що цей механізм працюватиме разом із чинними правилами і допоможе забезпечити стабільну роботу важливих підприємств та їхню фінансову стійкість. Його дія поширюється на час воєнного стану і ще шість місяців після його завершення.