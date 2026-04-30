Сьогодні, 30 квітня, росіяни завдали удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Відомо про одну загиблу людину та, за оновленою інформацією, про 11 постраждалих. П'ятьох із них госпіталізували.

Пізніше у Нацполіції повідомили, що загинула 58-річна жінка, яка знаходилася поблизу місця влучання.

Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили. У автобусі людей не було, за даним поліції.

У ніч на 30 квітня Одесу атакували ворожі безпілотники. Під ударом опинилась інфраструктура та житловий сектор. У ОВА пишуть про 20 постраждалих віком від 17 до 70 років. Раніше повідомляли про 16, з яких двоє у важкому стані.

Зранку очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі.

Суттєво зруйнований дитячий садок, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автівок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 177 боїв, близько третини (41) – на Покровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного.

Сили оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та пункт управління БпЛА.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1470 солдатів, 7 танків, 119 артилерійських систем, РСЗВ, 2 гелікоптери, 375 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 330 290 осіб.

29 квітня росіяни застосували балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської обл., що у Росії, 206 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, ТОТ Гвардійське – ТОТ АР Крим. Понад 140 із запущених БпЛА – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Кабінет міністрів продовжив дію ПСО (Public Service Obligation) на ринку електроенергії до жовтня поточного року. Завдяки цьому українці надалі сплачуватимуть за електроенергію за незмінним тарифом – 4,32 грн за кВт⋅год.

Про це повідомив у Telegram міністр енергетики Денис Шмигаль. Він додав, що також зберегли пільговий тариф 2,64 грн/кВт·год д для будинків з електроопаленням і для осель без газифікації або централізованого теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа щодо російської пропозиції припинити вогонь на 9 травня.

“Доручив нашим представникам зв’язатись із командою президента Сполучених Штатів і з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу”, – написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що Україна прагне миру й забезпечує необхідну дипломатичну роботу для реального закінчення цієї війни.

“З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир”, – повідомив президент.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Newsmax визнав, що війна на Близькому Сході призвела до зміщення фокусу світу з України і має наслідком зменшення тиску на Росію.

За словами глави держави, Україна відчула негативний ефект від того, що Сполучені Штати замість посилення санкційного режиму проти країни-агресора почали знімати обмеження, щоб стабілізувати нафтовий ринок. Зеленський висловив сподівання, що міністр фінансів США Скотт Бессент дотримається обіцянки і поверне усі санкції тоді, коли криза мине.

Водночас союзники зверталися до України з проханням припинити власні найдієвіші санкції - тобто удари по нафтовій російській інфраструктурі. Президент зазначив, що відповідь була "ні", позаяк це атаки у відповідь. Зеленський звернув увагу, що ніхто з партнерів не спробував за цих умов запропонувати енергетичне перемир'я, на яке Київ би погодився.

Міністр війни США Піт Геґсет заявив про розблокування $400 млн підтримки України. У відповідь на запитання представниці-демократки Сари Елфрет на слуханнях у Конгресі він сказав, що кошти станом на вчора були вивільнені, пише The Hill.

Розблокування послідувало за гнівною колонкою сенатора-республіканця Мітча МакКоннела, який критикував затримку в фінансуванні: мовляв, допомога, яку для України ухвалили кілька місяців тому, "зараз збирає пил у Пентагоні".

"Міністерство визнає, що 400 млн доларів були виділені на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора вони були реалізовані", – сказав Геґсет.

Ці кошти вивільнені для укладання контрактів. Елфрет запитала, чи можна буде їх використати безпосередньо в Україні. Контролер Пентагону Жуль Херст III сказав, що це "залежить від того, що вони на ці гроші придбають".

