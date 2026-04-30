Дрони СБУ уразили інфраструктуру російського НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», який розташований за понад 1500 км від України.

«Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі рф поблизу Пермі. Сьогодні «бавовна» палає на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованому за понад 1500 км від України», – розповіли у Службі безпеки.

Там додали, що це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії потужністю близько 13 млн тон на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Фото: Соцмережі наслідки атаки у Пермі

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4. Це ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.

Фото: Соцмережі Наслідки атаки у Пермі

Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує постачання нафти на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Після вчорашньої атаки дронів СБУ з’явилися нові осередки пожежі.

«Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає «безпечного тилу». Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним. СБУ вже продемонструвала здатність проводити успішні удари на великій відстані й продовжить системно вражати такі об’єкти», – розповіли в СБУ.