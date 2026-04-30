На Київщині припинили незаконне використання землі як сміттєзвалища

Ділянка розташована поруч із дитячим садком і водоймою.

Екологічні прокурори через суд припинили використання землі у селі Горенка Київської області як сміттєзвалища.

Про це повідомили в Офісі генпрокуора.

Землю, яку мали відновлювати після кар’єру, фактично використовували як сміттєзвалище. Після звернення мешканців села ОГП вступив у справу і забезпечив позицію громади в суді.

Йдеться про 8 гектарів землі, які підприємство орендувало для рекультивації відпрацьованого кар’єру. Насправді на цю територію постійно звозили відходи, там виникали пожежі, стояв різкий сморід, який впливав на самопочуття і здоров’я людей. 

У листопаді 2025 року мешканці звернулися до Офісу Генерального прокурора. Вони просили втрутитися, коли місцеве підприємство подало позов до Гостомельської селищної військової адміністрації і через суд намагалося продовжити оренду ще на 10 років.

Після цього у справу вступила Спеціалізована екологічна прокуратура. У суді прокурор довів, що оренда не продовжується автоматично, а у цього підприємства немає підстав вимагати її поновлення, бо землю використовували не так, як передбачено договором.

  • 23 квітня 2026 року Господарський суд Київської області підтримав цю позицію і відмовив підприємству у позові. Після набрання рішенням законної сили підприємство втратить право користуватися ділянкою. Це означає припинення її використання як сміттєзвалища.
﻿
