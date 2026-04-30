Учні 5-9 класів у всій Росії зобов’язані вивчати 15 новел-коміксів про воєнних злочинців, так званих ветеранів “CВО”, яких подають як приклади для наслідування.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Пропагандисти стверджують, що такі заходи нібито допомагають формувати у молоді “повагу до історії та подвигів героїв”, а також “надихають” їх на власні досягнення.

Насправді ж пропагандистська машина РФ вже давно націлена на тотальну мобілізацію й мілітаризацію свого суспільства, зазначають у ЦПД.

“Особливу увагу в досягненні цієї мети пропагандисти приділяють саме мілітаризації молоді та дітей. Підростаюче покоління кремль розглядає виключно як ресурс для беззаперечного виконання своїх геополітичних забаганок”, – зазначили у Центрі.

Додається, що використання подібних “освітніх матеріалів” суттєво змінює роль шкільної освіти у РФ, посилюючи її ідеологічну складову. Унаслідок школа дедалі більше стає інструментом формування лояльності до державної політики та підтримки воєнної риторики серед молоді.