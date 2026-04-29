Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Білорусь перестала випускати за кордон росіян-призовників

Раніше російські призовники могли без перешкод залишати територію так званої «союзної держави».

Лукашенко і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Якщо громадянину Росії, який отримав повістку до армії, заборонять перетинати кордон, він не зможе виїхати і через територію Білорусі, передає незалежний ресурс «Белсат» (Варшава) із посиланням на Державний прикордонний комітет.

«Якщо Російська Федерація не встановить йому заборону на виїзд і з документами все гаразд, його випустять», — відповіли в Держприкордонкомітеті кореспонденту «Белсату» як приватній особі на запитання, чи зможе громадянин Росії, який отримав повістку, виїхати з Білорусі до третьої країни.

Нещодавно правозахисники повідомили, що вперше білоруські прикордонники не випустили з країни росіянина, який намагався вилетіти з Мінська спочатку до Тбілісі, а потім до Єревана. Раніше він отримав повістку з’явитися 29 квітня на медичне обстеження. Водночас у спеціальному електронному реєстрі з’явилася заборона на виїзд призовника з Росії.

За припущеннями правозахисників, прикордонники двох країн почали обмінюватися даними з електронного реєстру військового обліку та реєстру повісток.

У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили, що існує спільна база, і порадили звертатися до «компетентних органів Російської Федерації»:

«Якщо вам відповідають, що виїзд не обмежений — будь ласка, можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонений — усі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять. Якщо її не буде в базі обмежених до виїзду, ми випустимо».

