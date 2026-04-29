Росіяни атакували з дрона літню мешканку Херсона

У Херсоні російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільну мешканку міста. Жінка отримала вибухову травму.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Близько 13:15 росіяни атакували з дрона літню жінку у Корабельному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
75-річну херсонку з вибуховою травмою після ворожої атаки госпіталізували. Наразі медики проводять обстеження і надають постраждалій необхідну допомогу.
- Росіяни атакували дроном маршрутне таксі в Херсоні. В результаті постраждав перехожий.