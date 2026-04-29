СБУ заочно повідомила про підозру трьом окупантам у мілітарізації українських дітей в Криму

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру трьом особам, причетним до діяльності організацій у тимчасово окупованому Криму, де готують підлітків до служби в збройних силах РФ. Про це повідомляє СБУ.

Йдеться про Олександра Д’яченка — керівника «Союзу прикордонників Криму» та «Центру морської підготовки “Варяг”» у Сімферополі, а також його підлеглих Дар’ю Горохову і Володимира Графа.

За даними слідства, на базі «Варяга» школярів навчають водолазній справі, орієнтуванню під водою та навичкам дій у морській акваторії. Після курсів їм видають посвідчення, що дають переваги під час вступу до військових навчальних закладів РФ.

Слідство встановило, що ці структури фінансуються з Росії. Зокрема, на початку 2023 року вони отримали близько 4,5 млн рублів. Також їм передали земельну ділянку під Сімферополем для створення тренувального комплексу, розрахованого щонайменше на 150 учнів одночасно.

До навчання залучають інструкторів, пов’язаних із російською воєнною розвідкою.

Фігурантам інкримінують виправдовування збройної агресії РФ проти України та воєнні злочини, вчинені групою осіб. Слідчі дії тривають.