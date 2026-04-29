Зеленський заявив про оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій

Президент Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.
“Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%. Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими”, – написав президент.
Він зазначив, що Сили оборони будуть продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту.
Зеленський про ефективність діпстрайків: Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві
По-друге, розвідка отримала російські документи, які визначають напрями їхньої протидії контактам України із партнерами в рамках Drone Deals. Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію співпраці України на Близькому Сході та в Затоці.
По-третє, російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування. За оцінкою розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.
“Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами”, – написав президент.