ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив про оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій

Зокрема, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%. Водночас українська розвідка вважає, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими.

Володимир Зеленський та Олег Луговський, 29 квітня 2026
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського. 

Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%. Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими”, – написав президент. 

Він зазначив, що Сили оборони будуть продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту. 

По-друге, розвідка отримала російські документи, які визначають напрями їхньої протидії контактам України із партнерами в рамках Drone Deals. Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет. Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію співпраці України на Близькому Сході та в Затоці. 

По-третє, російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування. За оцінкою розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу. 

“Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами”, – написав президент. 

