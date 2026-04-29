Росіяни атакували безпілотником автозаправну станцію в Херсоні.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу загорілися ємність із газом, паливна колонка та легковий автомобіль.

"Рятувальники, працюючи в умовах підвищеного ризику повторних атак, ліквідували пожежу. Попри небезпеку, серед цивільного населення постраждалих немає", - наголосили в ДСНС.

В ОВА уточнили, що внаслідок влучання сталося займання обладнання АЗС та легкової автівки. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки атаки росіян на АЗС

Фото: ДСНС Росіяни атакували АЗС у Херсоні

Раніше також повідомлялося, що зафіксовано влучання ворожого БпЛА в Індрустріальному районі Харкова. Окупанти також поцілили по території АЗС.