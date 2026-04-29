Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Суспільство / Війна

​Уночі Росія знову атакувала Одещину: виникли пожежі в житлових будинках і зруйноване приймальне відділення лікарні

Через пожежі у житловому секторі постраждали дві людини. 

Одещина, наслідки атаки Росії
Фото: ДСНС

Цієї ночі Росія знову атакувала Одеську область. Через обстріл виникли пожежі у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

Через пожежі у житловому секторі постраждали дві людини. Пошкоджений вантажний автомобіль.

Також зруйноване приймальне відділення лікарні, виникла пожежа - пацієнтів і персонал евакуювали до іншого медзакладу.

У багатоповерховому житловому будинку пошкоджений фасад і скління, без подальшого займання.

Загорівся очерет через уламки, що впали на території Дунайського біосферного заповідника.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися 49 вогнеборців та 9 одиниць техніки, від Національної гвардії – 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

Наслідки атаки росіян, Одещина
Фото: ДСНС
Наслідки атаки росіян, Одещина

Наслідки атаки Росії, Одещина
Фото: ДСНС
Наслідки атаки Росії, Одещина

