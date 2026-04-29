Цієї ночі Росія знову атакувала Одеську область. Через обстріл виникли пожежі у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі. Рятувальники їх оперативно ліквідували.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через пожежі у житловому секторі постраждали дві людини. Пошкоджений вантажний автомобіль.

Також зруйноване приймальне відділення лікарні, виникла пожежа - пацієнтів і персонал евакуювали до іншого медзакладу.

У багатоповерховому житловому будинку пошкоджений фасад і скління, без подальшого займання.

Загорівся очерет через уламки, що впали на території Дунайського біосферного заповідника.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися 49 вогнеборців та 9 одиниць техніки, від Національної гвардії – 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

Фото: ДСНС Наслідки атаки росіян, Одещина