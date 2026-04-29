За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 1 328 820 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб
- танків – 11 894 (+2)
- бойових броньованих машин – 24 486 (+3)
- артилерійських систем – 40 825 (+54)
- РСЗВ – 1 755 (+0)
- засоби ППО – 1 356 (+2)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 350 (+0)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775)
- крилаті ракети – 4 579 (+0)
- кораблі / катери – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 146 (+5).
Дані уточнюються.