Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 328 820 військових. 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 1 328 820 військових. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 328 820 (+1 180) осіб 
  • танків  – 11 894 (+2) 
  • бойових броньованих машин  – 24 486 (+3)  
  • артилерійських систем – 40 825 (+54) 
  • РСЗВ – 1 755 (+0)  
  • засоби ППО  – 1 356 (+2)  
  • літаків – 435 (+0)  
  • гелікоптерів – 350 (+0) 
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 262 033 (+1 775)  
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) 
  • кораблі / катери – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0)  
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245)
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 146 (+5).

Дані уточнюються. 

