Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 1 328 820 військових.

