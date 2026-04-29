У парку Львова виявили тіло немовляти

Його знайшли у сумці посеред паркової зони на проспекті Чорновола.

В парку у Львові виявили тіло немовляти

В одному з парків Львова виявили тіло немовляти. У поліції встановлюють обставини події.

Як повідомили в Національній поліції Львівської області, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від львів’янина про виявлення підозрілої сумки у парковій зоні на проспекті Чорновола у Львові.

Під час огляду вмісту сумки поліцейські виявили в ній тіло немовляти, яке було одягнене та загорнуте в ковдру.

Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

"Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи матері та осіб, причетних до скоєння злочину. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Справа перебуває на контролі начальника поліції Львівщини", - йдеться в заяві Поліції.