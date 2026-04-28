Головне за вівторок, 28 квітня: майже 150 боєзіткнень, атака дронів на Київ, експорт зброї, відставка посла США

Бойові дії на Донеччині, 147 бойових зіткнень, ворожі обстріли, продовження воєнного стану і мобілізації. Яким запам’ятається 1525-й день повномасштабної війни.

У Києві вдень 28 квітня ППО відбивала російську дронову атаку. Падіння уламків зафіксовано на трьох локаціях у двох районах – Шевченківському і Солом'янському.

Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко. Поранені двоє людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 квітня 147 бойових зіткнень.

Майже третина атак припадає на Покровський напрямок.

Володимир Зеленський провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

За словами глави держави, експорт «буде реальним» і наразі погодили «всі деталі на рівні наших державних інституцій».

«Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей. Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці drone deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну», - розповів Зеленський.

Міноборони України заявило, що випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО не мають стати системними.

Зазначається, що Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання.

“Показовою є ситуація в 14 ОМБр: комісія Сухопутних військ проводить розслідування, комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність”, – йдеться у заяві.

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану і мобілізації. Попередній встановлений термін спливає 3 травня.

Рішенням від 28 квітня парламентарі продовжили його ще на 90 діб. За продовження воєнного стану проголосували 315 нардепів, мобілізації – 304 депутати.

Посол США в Україні йде у відставку через розбіжності з Дональдом Трампом. Джулі Девіс розчарована відсутністю підтримки України з боку США, пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, посол США в Україні залишить Київ найближчими тижнями.

Джулі Девіс була тимчасовою повіреною у справах США в Україні з травня 2025 року. Її попередниця Бріджит Брінк пішла у відставку з аналогічних причин у квітні минулого року.

Як пише видання, десятки посольств США по всьому світу не мають посла, затвердженого Сенатом, зокрема на більшій частині Близького Сходу та в Україні.

Об’єднані Арабські Емірати заявили у вівторок про вихід з ОПЕК і ОПЕК+, завдавши відчутного удару по об’єднанням країн-експортерів нафти та їхньому фактичному лідеру — Саудівській Аравії, передає Reuters.

Видання зазначає, що втрата ОАЕ, давнього члена ОПЕК, може призвести до розбалансування та послаблення групи. Країни Перської затоки, що входять до ОПЕК, вже стикаються з труднощами в експорті через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок сирої нафти та скрапленого природного газу. Причина — загрози та атаки з боку Ірану.

Водночас вихід ОАЕ з ОПЕК вважають виграшем для президента США Дональд Трамп, який звинувачував організацію у «обдиранні решти світу» через завищення цін на нафту.

