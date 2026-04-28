Reuters: ОАЕ виходять з ОПЕК і ОПЕК+, що є серйозним ударом по глобальному нафтовому альянсу

Це відбувається на тлі війни з Іраном, яка спричинила безпрецедентний енергетичний шок і дестабілізувала світову економіку. Рішення ОАЕ ухвалили після критики на адресу інших арабських країн, які, за оцінкою Абу-Дабі, недостатньо захищали їх від численних іранських атак під час війни.

Радник президента ОАЕ з дипломатичних питань Анвар Гаргаш
Фото: EPA/UPG

Об’єднані Арабські Емірати заявили у вівторок про вихід з ОПЕК  і ОПЕК+, завдавши відчутного удару по об’єднанням країн-експортерів нафти та їхньому фактичному лідеру — Саудівській Аравії, передає Reuters.  

Видання зазначає, що втрата ОАЕ, давнього члена ОПЕК, може призвести до розбалансування та послаблення групи, яка зазвичай намагалася демонструвати єдність попри внутрішні суперечки — від геополітики до квот на видобуток.

Країни Перської затоки, що входять до ОПЕК, вже стикаються з труднощами в експорті через Ормузьку протоку — вузький морський коридор між Іраном і Оманом, через який зазвичай проходить близько п’ятої частини світових поставок сирої нафти та скрапленого природного газу. Причина — загрози та атаки з боку Ірану.

Водночас вихід ОАЕ з ОПЕК вважають виграшем для президента США Дональд Трамп, який звинувачував організацію у «обдиранні решти світу» через завищення цін на нафту. Він також пов’язував військову підтримку США країнам Перської затоки з рівнем нафтових цін, заявляючи, що, попри захист з боку США, ці держави «експлуатують це, встановлюючи високі ціни».

Рішення ОАЕ ухвалили після критики на адресу інших арабських країн, які, за оцінкою Абу-Дабі, недостатньо захищали їх від численних іранських атак під час війни.

Радник президента ОАЕ з дипломатичних питань Анвар Гаргаш заявив, що країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки підтримували одна одну лише логістично, але їхня політична і військова позиція була «найслабшою в історії». Він також додав, що не очікував такої слабкої реакції від цієї організації.

ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти) — це міжнародна міжурядова організація, заснована у 1960 році для координації нафтової політики та стабілізації цін на нафту. Вона об'єднувала 12 країн-експортерів станом на 2025 рік, включаючи Саудівську Аравію, Ірак та Венесуелу. Вона діє як картель для контролю квот видобутку. Штаб-квартира розташована у Відні, Австрія.

ОПЕК+ — розширений формат, який виник у 2016 році. Він додатково включає великих виробників нафти, зокрема Росію, Казахстан, Мексику, Оман та інших. У межах цієї коаліції країни координують видобуток нафти. 

