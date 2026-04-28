Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Суд визнав ексзаступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах про українців

Кшиштоф Толвінський
Фото: скріншот

Суд визнав винним у ксенофобських висловах, спрямованих проти українців, Кшиштофа Толвінського, заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качиньського, який відомий своїми проросійськими та пролукашенківськими поглядами, передає “Інтерфакс-Україна”. 

"Білостоцький районний суд (суддя Марек Римарський) визнав Толвінського винним у злочинах, скоєних на ґрунті національної ненависті. Він підтвердив, що з 30 березня 2022 року по 10 травня 2022 року він ображав українців через їхню національну приналежність та публічно закликав до ненависті щодо них, опублікувавши на одному із соціальних порталів дописи та записи з таким змістом", – повідомляє видання.

За повідомленням, у справі про антиукраїнські висловлювання Толвінського районна прокуратура в Сокольці (Підляське) двічі закривала провадження, і це рішення підтримала окружна прокуратура в Білостоці. Слідчі не вбачили в них злочину. Тепер суд визначив, що Толвінський порушив закон.

В обвинувальному акті щодо Толвінського наведено його скандальні висловлювання, що ображають українців, такі як: "Бандерівська наволоч, примітивні люди, чиєю єдиною метою є знищення нашої культури та порядку!" або: "Ми маємо позбутися їх, перш ніж ця українська зараза повністю заразить наше суспільство!".

"Це суто політична справа. Цей вирок збагачує моє політичне резюме, для мене це політичний подарунок. Для мене це честь, хоча я з ним абсолютно не згоден", – зазначив Толвінський у коментарі для Gazeta Wyborczą.

Зазначається, що вирок ще не набрав законної сили. Толвінський має вирішити, чи подаватиме він апеляцію, після того як ознайомиться з його письмовим обґрунтуванням.

Читайте також
