У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
ГоловнаСвіт

Свириденко: Україна та Польща готуються до проведення Ukraine Recovery Conference

З очатку повномасштабного вторгнення виробничі спроможності українського ОПК зросли у 50 разів.

Юлія Свириденко
Україна та Польща розпочали підготовку до проведення щорічної міжнародної конференції з відновлення Ukraine Recovery Conference, яка відбудеться у червні в Гданську. 

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час виступу у Жешуві.

За словами очільниці уряду, цьогорічна конференція вперше матиме окремий вимір безпеки та оборони. Цей компонент стане ключовим поряд із такими напрямами, як енергетика, розвиток приватного сектору, людського капіталу та відновлення інфраструктури в контексті євроінтеграції України.

Свириденко наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення виробничі спроможності українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) зросли у 50 разів. Наразі майже половина озброєння, яке використовують Сили оборони України, виробляється всередині країни.

"У нас один із найшвидших циклів інновацій: від ідеї до активного бойового застосування проходить від трьох місяців. Українські дрони, наземні та морські рішення, засоби РЕБ, контрдронові заходи, нові типи ракет уже зараз змінюють характер сучасної війни. У цьому досвіді вже зацікавлений світ", – наголосила Свириденко.

Україна також готова до розширення співпраці з європейськими країнами у сфері оборони. Ініціативи "Build with Ukraine" та "Build in Ukraine" спрямовані на створення спільних підприємств і локалізацію виробництва як в Україні, так і за її межами. Це розглядається як спільна інвестиція у безпеку Європи.

"Дякую українським зброярам, які представили свої стенди у Жешуві. Україна готова до оборонного партнерства. Продовжимо розвивати контакти на конференції у Гданську в червні", – додала глава уряду.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies