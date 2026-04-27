В Естонії заборонять купувати житло росіянам і білорусам

В Естонії завершили роботу над зміною закону, мета якого – заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Зазначається, що Міністерство внутрішніх справ завершило роботу над проєктом поправки до закону, що обмежує придбання нерухомості, яка, згідно з пояснювальною запискою, "має на меті обмежити можливість ворожих держав або осіб, що перебувають під їхнім контролем, використовувати нерухомість для розвідувальних та інформаційних операцій або диверсійних операцій, спрямованих проти Естонії".

У пояснювальній записці також ідеться, що заборона не має зворотної сили й не поширюється на осіб, які мають дозвіл на довгострокове проживання. Це пояснюється тим, що Естонія "достатньо перевірила цих осіб через тривалість їхнього проживання та дотримання вимог щодо дозволу на довгострокове проживання".

Проєкт також усуває можливість обходу обмежень через компанії, які зареєстровані в Естонії або інших країнах Європейського економічного простору, шляхом уточнення ролі бенефіціарного власника та встановлення вимоги до нотаріусів та інших осіб, які контролюють угоди, перевіряти громадянство бенефіціарних власників.

Заборона на придбання нерухомості також поширюється на юридичну особу, незалежно від її місцеперебування, якщо її бенефіціарним власником є фізична особа, яка не є громадянином держави-учасниці Європейського економічного простору або Великої Британії.

Уряд залишає за собою право надавати дозвіл на купівлю у виняткових випадках.

За словами авторів законопроєкту, обмеження торкнеться приблизно 600 угод на рік, що означає, що воно не матиме значного впливу на ринок нерухомості. Закон має набрати чинності 1 січня 2027 року.

Станом на квітень 2025 року серед власників нерухомості в Естонії було 36 952 громадянина РФ та 896 громадян Білорусі.