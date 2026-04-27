Естонія закликає Європу переслідувати диверсантів, спонсорованих Росією

Там вважають, що слід активніше та публічніше притягувати до відповідальності осіб, завербованих Росією для диверсій. 

Ілюстративне фото
Фото: tv8.md

Естонська служба внутрішньої безпеки Kaitsepolitseiamet порадила європейським країнам активніше та публічніше притягувати до відповідальності осіб, завербованих Росією для диверсій. 

Про це виданню Financial Times сказав керівник підрозділу Гарріс Пуузепп.

За його словами, суворі вироки вже довели свою ефективність у стримуванні нових рекрутів.

В Естонії вважають, що уряди Європи мають швидше реагувати на такі атаки, відкрито називати їх російськими та максимально використовувати судову систему. 

«Росія діє, поки ми це дозволяємо… ми не можемо повністю зупинити спроби, але можемо зробити їх значно складнішими й дорожчими», – зазначив Пуузепп.

Протягом останніх двох років європейські спецслужби стикаються з хвилею гібридних атак, пов’язаних із Росією. Через соцмережі та кримінальні мережі російські служби вербують маргіналізованих громадян і біженців для підпалів, диверсій, дезінформації та шпигунства, часто за невеликі гроші.

Естонія та Польща діють жорсткіше, активно переслідуючи підпалювачів, кіберзлочинців і диверсантів, тоді як інші країни діють обережніше, інколи побоюючись ескалації з Росією. 

Водночас відсутність єдиного підходу призводить до зростання кількості таких атак у Європі, оскільки Москва розглядає континент як єдину зону для своїх операцій.

