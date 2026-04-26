ГоловнаСвіт

​У Колумбії унаслідок вибуху загинули 13 людей, близько 40 – поранені

Люди їхали автобусом. 

Наслідки вибуху у Колумбії
Фото: EPA/UPG

У південно-західній частині Колумбії вибуховий пристрій убив 13 людей, які їхали автобусом. Щонайменше 38 осіб отримали поранення. 

Як пише АР, губернатор департаменту Каука Октавіо Гусман повідомив, що вибух стався під час руху автобуса Панамериканським шосе в муніципалітеті Кахібіо. За даними влади, серед поранених є п’ятеро дітей.

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес заявив, що за атакою стоїть мережа бойовика, відомого як «Іван Мордіско», одного з найбільш розшукуваних у країні, а також угруповання «Хайме Мартінес». Обидві структури є дисидентами колишньої організації «Революційні збройні сили Колумбії» (FARC), яка діяла в регіоні.

Ці угруповання не дотримуються мирної угоди, підписаної з державою у 2016 році.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад, назвавши його виконавців «терористами, фашистами та наркоторговцями».

Уряд також оголосив винагороду понад 1 мільйон доларів за інформацію, що допоможе затримати бойовика на прізвисько «Марлон», якого вважають лідером одного з дисидентських угруповань у регіоні.

Цей напад став частиною серії вибухів, спрямованих проти громадської інфраструктури. Лише за останні два дні в південно-західній Колумбії сталося щонайменше 26 інцидентів, які переважно зачепили цивільних.

Серед них – обстріл поліцейської дільниці в сільській місцевості Хамунді та атака на радарний об’єкт цивільної авіації в Ель-Тамбо, де раніше того ж дня було знешкоджено три безпілотники з вибухівкою. Постраждалих у цих випадках не було.

Також два автомобілі, начинені вибухівкою, підірвали поблизу військових об’єктів у містах Калі та Пальміра, завдавши матеріальних збитків.

За даними влади, департаменти Каука і Вальє-дель-Каука є ключовими вузлами незаконної діяльності збройних угруповань, які борються за контроль над морськими та річковими маршрутами до порту Буенавентура – важливого транзитного пункту для постачання наркотиків до Центральної Америки та Європи.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies