Рішення ухвалене після ракетних та дронових атак з боку "Хезболли" по півночі Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив ЦАХАЛ атакувати об’єкти Хезболли в Лівані на тлі чергового загострення ситуації.

Про це повідомили в офісі ізраїльського прем’єра.

У заяві немає деталей операції, однак зазначається, що рішення було ухвалене після ракетних та дронових атак з боку "Хезболли" по півночі Ізраїлю, а також по ізраїльських військах, розміщених на півдні Лівану.

Водночас, за інформацією ліванського державного агентства з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни, Ізраїль уже завдав ударів по південних районах Лівану. Унаслідок цих атак, як стверджується, загинули щонайменше чотири людини.