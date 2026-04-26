Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив ЦАХАЛ атакувати об’єкти Хезболли в Лівані на тлі чергового загострення ситуації.
Про це повідомили в офісі ізраїльського прем’єра.
У заяві немає деталей операції, однак зазначається, що рішення було ухвалене після ракетних та дронових атак з боку "Хезболли" по півночі Ізраїлю, а також по ізраїльських військах, розміщених на півдні Лівану.
Водночас, за інформацією ліванського державного агентства з посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни, Ізраїль уже завдав ударів по південних районах Лівану. Унаслідок цих атак, як стверджується, загинули щонайменше чотири людини.
- Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про продовження на три тижні перемир'я Ізраїлю і Лівану. Режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном було початково оголошено 16 квітня на десятиденний термін.