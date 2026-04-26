Каллас: Чорнобиль досі залишається під загрозою через терор Росії

Через 40 років після катастрофи на Чорнобильській АЕС об’єкт і надалі перебуває під загрозою через дії Росії.

Про це заявила Висока представниця європейської дипломатії Кая Каллас.

За її словами, російські удари по захисному укриттю над зруйнованим реактором Чорнобильська АЕС є "надзвичайно безвідповідальним кроком", який ставить під загрозу десятиліття міжнародних зусиль із ліквідації наслідків аварії.

Каллас наголосила, що дії Росії несуть серйозні ризики не лише для України, а й для всієї Європи, з огляду на можливі екологічні та гуманітарні наслідки.

Окремо вона звернула увагу на ситуацію із Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під російською окупацією. За її словами, незаконне захоплення ЗАЕС значно підвищує загрозу для життя людей та довкілля.

Представниця ЄС також провела паралелі між сучасною політикою Кремля та подіями 1986 року. Вона нагадала, що тоді радянська влада применшувала масштаби катастрофи, а сьогодні Росія обмежує доступ до інформації, зокрема приховуючи втрати на війні.

"Інша епоха — та сама тактика", — підсумувала Каллас.