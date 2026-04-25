400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Світ

Орбан відмовляється від мандата депутата в угорському парламенті

Він каже, що хоче спрямувати свої зусилля для реорганізації національного руху.

Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан після поразки на парламентських виборах оголосив про рішення відмовитися від свого депутатського мандата, передає «Європейська правда».

У відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці він пояснив, що мандат, отриманий ним як лідером у списку «Фідес — Християнсько-демократична народна партія», належить партії, тому він повертає його політичній силі. Орбан вважає, що зараз його зусилля потрібні не в парламенті, а для реорганізації національного руху.

Політик повідомив, що «Фідес» вирішила докорінно реформувати парламентську фракцію, яка розпочне роботу в понеділок, 27 квітня. Новим керівником фракції стане Гергей Гуляш. Водночас Орбан висловив готовність і надалі очолювати партію «Фідес», якщо з’їзд висловить йому довіру. 

Наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання для обговорення подальшої стратегії. 

  • На останніх виборах партія Орбана програла опозиційній «Тисі», яку очолює Петер Мадяр, і яка може сформувати конституційну більшість у парламенті.
  • Опісля Орбан оголосив про скликання з'їзду своєї партії "Фідес".
Читайте також
