Орбан відмовляється від мандата депутата в угорському парламенті

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан після поразки на парламентських виборах оголосив про рішення відмовитися від свого депутатського мандата, передає «Європейська правда».
У відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці він пояснив, що мандат, отриманий ним як лідером у списку «Фідес — Християнсько-демократична народна партія», належить партії, тому він повертає його політичній силі. Орбан вважає, що зараз його зусилля потрібні не в парламенті, а для реорганізації національного руху.
Політик повідомив, що «Фідес» вирішила докорінно реформувати парламентську фракцію, яка розпочне роботу в понеділок, 27 квітня. Новим керівником фракції стане Гергей Гуляш. Водночас Орбан висловив готовність і надалі очолювати партію «Фідес», якщо з’їзд висловить йому довіру.
Наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання для обговорення подальшої стратегії.
- На останніх виборах партія Орбана програла опозиційній «Тисі», яку очолює Петер Мадяр, і яка може сформувати конституційну більшість у парламенті.
- Опісля Орбан оголосив про скликання з'їзду своєї партії "Фідес".