Орбан відмовляється від мандата депутата в угорському парламенті

Він каже, що хоче спрямувати свої зусилля для реорганізації національного руху.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан після поразки на парламентських виборах оголосив про рішення відмовитися від свого депутатського мандата, передає «Європейська правда».

У відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці він пояснив, що мандат, отриманий ним як лідером у списку «Фідес — Християнсько-демократична народна партія», належить партії, тому він повертає його політичній силі. Орбан вважає, що зараз його зусилля потрібні не в парламенті, а для реорганізації національного руху.

Політик повідомив, що «Фідес» вирішила докорінно реформувати парламентську фракцію, яка розпочне роботу в понеділок, 27 квітня. Новим керівником фракції стане Гергей Гуляш. Водночас Орбан висловив готовність і надалі очолювати партію «Фідес», якщо з’їзд висловить йому довіру.

Наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання для обговорення подальшої стратегії.