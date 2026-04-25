Ормузька протока спорожніла через блокаду й атаки

Американські кораблі зупиняють іранські супертанкери біля кордону з Пакистаном, не дозволяючи їм вийти в Аравійське море.

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ормузька протока, яка є стратегічним шляхом для світового експорту нафти, майже повністю спорожніла. Станом на ранок 25 квітня через протоку рухалися лише поодинокі судна, пов’язані з Іраном, пише Bloomberg

Ситуація загострилася після серії атак іранських катерів на цивільні судна та встановлення Військово-морськими силами США морської блокади іранських портів.

За даними відстеження суден, зараз протокою виходять лише три невеликі танкери з іранським паливом, тоді як вхідний трафік повністю відсутній. Блокада США створила значні перешкоди для експорту: американські кораблі зупиняють іранські супертанкери біля кордону з Пакистаном, не дозволяючи їм вийти в Аравійське море. Через це в Оманській затоці утворилося «вузьке місце», де простоюють мільйони барелів нафти.

На фоні протистояння Вашингтон посилив економічний тиск, запровадивши санкції проти одного з найбільших приватних нафтопереробних заводів Китаю — Hengli Petrochemical. Пекін є основним покупцем іранської нафти, і цей крок США спрямований на повну ізоляцію іранського енергетичного сектору. 

Тим часом іранські судна все частіше вимикають системи відстеження (AIS), щоб непомітно оминати патрулі й уникати ідентифікації.

  • 24 квітня стало відомо, що США запроваджують економічні санкції проти великого нафтопереробного заводу в Китаї, та приблизно 40 судноплавних компаній і танкерів, що займаються транспортуванням іранської нафти.
  • Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Пакистану для проведення переговорів з іранською делегацією після того, як Тегеран нібито зробив запит на зустріч.
  • У Білому домі стверджують, що влада ісламської республіки відгукнулася на заклик Трампа щодо продовження процесу перемовин, для чого республіканець відклав термін завершення режиму припинення вогню.
  • До речі, президент США днями заявив, що Штати повністю контролюють Ормузьку протоку.
