Ормузька протока спорожніла через блокаду й атаки

Американські кораблі зупиняють іранські супертанкери біля кордону з Пакистаном, не дозволяючи їм вийти в Аравійське море.

Ормузька протока, яка є стратегічним шляхом для світового експорту нафти, майже повністю спорожніла. Станом на ранок 25 квітня через протоку рухалися лише поодинокі судна, пов’язані з Іраном, пише Bloomberg.

Ситуація загострилася після серії атак іранських катерів на цивільні судна та встановлення Військово-морськими силами США морської блокади іранських портів.

За даними відстеження суден, зараз протокою виходять лише три невеликі танкери з іранським паливом, тоді як вхідний трафік повністю відсутній. Блокада США створила значні перешкоди для експорту: американські кораблі зупиняють іранські супертанкери біля кордону з Пакистаном, не дозволяючи їм вийти в Аравійське море. Через це в Оманській затоці утворилося «вузьке місце», де простоюють мільйони барелів нафти.

На фоні протистояння Вашингтон посилив економічний тиск, запровадивши санкції проти одного з найбільших приватних нафтопереробних заводів Китаю — Hengli Petrochemical. Пекін є основним покупцем іранської нафти, і цей крок США спрямований на повну ізоляцію іранського енергетичного сектору.

Тим часом іранські судна все частіше вимикають системи відстеження (AIS), щоб непомітно оминати патрулі й уникати ідентифікації.