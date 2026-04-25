Румунія викликає російського посла через дрони РФ на своїй території

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла в Бухаресті через черговий інцидент із порушенням повітряного простору країни.

Про це повідомилв румунське МЗС на своїй сторінці у соцмережі Х.

Приводом для цього стало падіння російського безпілотника в районі міста Галац у ніч на 25 квітня. Цей дрон окупанти використовувалив для атаки на цивільну інфраструктуру України, проте він опинився на території країни-члена НАТО.

Румунія назвала дії Росії безвідповідальними і провокаційними. У дипломатичному відомстві наголосили, що такі інциденти ставлять під загрозу безпеку цивільного населення і грубо порушують принципи міжнародного права.

Бухарест вкотре засудив тривалу агресію Росії проти України, назвавши її незаконною війною.

«Понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт завоювання суверенного сусіда, а й порушення регіонального та глобального миру та безпеки», - наголосило МЗС.