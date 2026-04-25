Румунія викликає російського посла через дрони РФ на своїй території

Румунське МЗС назвало дії Росії безвідповідальними і провокаційними.

Уламок російського дрона, фото ілюстративне
Фото: Поліція Молдови

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла в Бухаресті через черговий інцидент із порушенням повітряного простору країни. 

Про це повідомилв румунське МЗС на своїй сторінці у соцмережі Х.

Приводом для цього стало падіння російського безпілотника в районі міста Галац у ніч на 25 квітня. Цей дрон окупанти використовувалив для атаки на цивільну інфраструктуру України, проте він опинився на території країни-члена НАТО.

Румунія назвала дії Росії безвідповідальними і провокаційними. У дипломатичному відомстві наголосили, що такі інциденти ставлять під загрозу безпеку цивільного населення і грубо порушують принципи міжнародного права. 

Бухарест вкотре засудив тривалу агресію Росії проти України, назвавши її незаконною війною. 

«Понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт завоювання суверенного сусіда, а й порушення регіонального та глобального миру та безпеки», - наголосило МЗС.

  • У ніч на 25 квітня Росія завдала чергового масованого обстрілу по українських містах. Під атакою РФ опинилися місто Дніпро, Одещина, Харків, Київщина, Сумщина, Чернігівщина та Черкаська область.
  • Радари також зафіксували безпілотники поблизу повітряного простору Румунії. Близько 2:00 у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon британських ВПС, які виконують місію посиленого патрулювання.
  • Близько 2:31 жителірумунського Галаца повідомили службу екстреної допомоги про падіння невідомого дрона. На місці працюють спеціалізовані групи екстрених служб і правоохоронців.
  • За попередніми даними, уламки безпілотника пошкодили господарську споруду житлового будинку та електроопору. Жертв і постраждалих немає.
