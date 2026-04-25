Генштаб ЗСУ: Росіяни тричі спробували просунутися до Антонівського мосту й острова Білогрудий на Херсонщині

Станом на 16:00 25 квітня росіяни 62 рази атакували позиції Сил оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Бачівськ, Голишівське, Уланове, Атинське, а також Тимоновичі, Сеньківка та Біла Береза Чернігівської області. Під ворожими авіаударами опинилися Кореньок, Мала Слобідка, Кисла Дубина та Іскрисківщина Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції Сил оборони, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Крім цього, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках росіяни двічі здійснювали штурми у районах населених пунктів Стариця та Зибине. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку відбулися чотири російські штурми в районах населених пунктів Діброва, Ставки та Середнє.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції Сил оборони у районах населених пунктів Озерне та Ямпіль.

На Краматорському та Оріхівському від початку доби загарбники активних дій не проводили.

На Костянтинівському відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих атак у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.

Три ворожі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту та острова Білогрудий зупинили наші захисники на Придніпровському напрямку.