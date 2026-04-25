«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Генштаб ЗСУ: Росіяни тричі спробували просунутися до Антонівського мосту й острова Білогрудий на Херсонщині

На Покровському напрямку зафіксували 22 атаки окупантів.

Станом на 16:00 25 квітня росіяни 62 рази атакували позиції Сил оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Бачівськ, Голишівське, Уланове, Атинське, а також Тимоновичі, Сеньківка та Біла Береза Чернігівської області. Під ворожими авіаударами опинилися Кореньок, Мала Слобідка, Кисла Дубина та Іскрисківщина Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував позиції Сил оборони, здійснив 41 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Крім цього, завдав п’яти авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському та Придніпровському напрямках росіяни двічі здійснювали штурми у районах населених пунктів Стариця та Зибине. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та Кучерівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку відбулися чотири російські штурми в районах населених пунктів Діброва, Ставки та Середнє.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки на позиції Сил оборони у районах населених пунктів Озерне та Ямпіль.

На Краматорському та Оріхівському від початку доби загарбники активних дій не проводили.

На Костянтинівському відбили вісім атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Затишок, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгородне. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили одинадцять ворожих атак у районах населених пунктів Староукраїнка, Гуляйполе, Зелене, Святопетрівка, Гуляйпільське та Чарівне, а також у напрямку населених пунктів Копані та Новоселівка. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Копані, Широке, Гірке, Самійлівка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоселівка.

Три ворожі спроби просунутися вперед у районі Антонівського мосту та острова Білогрудий зупинили наші захисники на Придніпровському напрямку.

Читайте також
