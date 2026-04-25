Дезертир планував підірвати авто в Запоріжжі на замовлення росіян

Військова служба правопорядку спільно з СБУ запобігла теракту в Запоріжжі, який планував здійснити місцевий дезертир.
Як встановили правоохоронці, чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, зв’язався з представником російських спецслужб через Telegram. Він погодився на пропозицію окупантів виконати злочинне завдання за винагороду.
Зловмисник мав намір підірвати автомобіль у місті, і це могло спричинити численні жертви серед цивільного населення. Теракту вдалося запобігти.
Правоохоронці вчасно виявили наміри і затримали фігуранта, не давши йому реалізувати план.
Наразі слідчі СБУ в Запорізькій області проводять розслідування у межах кримінального провадження за статтями про підготовку до терористичного акту.