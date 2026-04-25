«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Дезертир планував підірвати авто в Запоріжжі на замовлення росіян

Теракту встигли запобігти.

Дезертир планував підірвати авто в Запоріжжі на замовлення росіян
Фото: akzent.zp.ua

Військова служба правопорядку спільно з СБУ запобігла теракту в Запоріжжі, який планував здійснити місцевий дезертир. 

Як встановили правоохоронці, чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, зв’язався з представником російських спецслужб через Telegram. Він погодився на пропозицію окупантів виконати злочинне завдання за винагороду.

затримання підозрюваного у теракті
Фото: Військова служба правопорядку у Збройних Силах України﻿
Зловмисник мав намір підірвати автомобіль у місті, і це могло спричинити численні жертви серед цивільного населення. Теракту вдалося запобігти.

Правоохоронці вчасно виявили наміри і затримали фігуранта, не давши йому реалізувати план.

Наразі слідчі СБУ в Запорізькій області проводять розслідування у межах кримінального провадження за статтями про підготовку до терористичного акту.

