Дезертир планував підірвати авто в Запоріжжі на замовлення росіян

Військова служба правопорядку спільно з СБУ запобігла теракту в Запоріжжі, який планував здійснити місцевий дезертир.

Як встановили правоохоронці, чоловік, який перебував у статусі СЗЧ, зв’язався з представником російських спецслужб через Telegram. Він погодився на пропозицію окупантів виконати злочинне завдання за винагороду.

Фото: Військова служба правопорядку у Збройних Силах України﻿ затримання підозрюваного у теракті

Зловмисник мав намір підірвати автомобіль у місті, і це могло спричинити численні жертви серед цивільного населення. Теракту вдалося запобігти.

Правоохоронці вчасно виявили наміри і затримали фігуранта, не давши йому реалізувати план.

Наразі слідчі СБУ в Запорізькій області проводять розслідування у межах кримінального провадження за статтями про підготовку до терористичного акту.