400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ГоловнаСуспільствоПодії

У Кривому Розі в приміщенні ТЦК помер чоловік, якого доставили туди як порушника військового обліку

Чоловік 1975 року народження мав при собі документи щодо ймовірної онкології. ТЦК направило його на додаткове медичне обстеження. Втім в приміщенні ТЦК “самопочуття громадянина раптово погіршилось”.

Фото: Дніпропетровський обласний ТЦК та СП

Сьогодні вранці Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомив, що 22 квітня у РТЦК та СП м. Кривий Ріг помер військовозобов’язаний громадянин 1975 року народження. За попереднім діагнозом, причиною смерті є серцева недостатність.

“Зазначений громадянин перебував з 2025 року у розшуку як порушник військового обліку і був доставлений до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки співробітниками Національної поліції України. При собі він мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання, у зв’язку з чим був направлений на додаткове медичне обстеження”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в приміщенні РТЦК та СП самопочуття громадянина раптово погіршилось. Було викликано бригаду екстреної медичної допомоги та представників Національної поліції України. Ознак насильницької смерті не було виявлено.

Наразі проводяться необхідні заходи щодо встановлення причин та обставин події. Керівництво та особовий склад РТЦК та СП сприяють правоохоронним органам у проведенні перевірки.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies