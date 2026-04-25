«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту

Двох людей досі шукають.

У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту
Наслідки удару по Дніпру

У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Працюють усі служби, медики, рятувальники. Вдячний усім, хто на місцях і справді допомагає людям. З ночі росіяни тероризують Дніпро – завдають ударів і ракетами, і дронами. Удари приходяться по звичайних житлових будинках, енергетиці, цивільних обʼєктах. Удень росіяни атакували ще й повторно житловий квартал, по якому били вночі”, – сказав він.

Станом на цей час відомо про понад 40 поранених у Дніпрі. І серед них є діти. 23 людини було госпіталізовано. 

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть, поки не буде зʼясовано, що з ними сталося. 

На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари. 

Читайте також
