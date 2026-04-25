У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Працюють усі служби, медики, рятувальники. Вдячний усім, хто на місцях і справді допомагає людям. З ночі росіяни тероризують Дніпро – завдають ударів і ракетами, і дронами. Удари приходяться по звичайних житлових будинках, енергетиці, цивільних обʼєктах. Удень росіяни атакували ще й повторно житловий квартал, по якому били вночі”, – сказав він.

Станом на цей час відомо про понад 40 поранених у Дніпрі. І серед них є діти. 23 людини було госпіталізовано.

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть, поки не буде зʼясовано, що з ними сталося.

На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари.