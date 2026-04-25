ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна та Латвія погодили взаємне визнання та обмін посвідчень водія

Фото: МВС

Україна та Латвійська Республіка підписали міжурядову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Про це повідомили у МВС.

“Це важлива і знакова подія в контексті розширення кола держав, які на повноправній основі визнають якість українського посвідчення водія та впроваджують процедуру його обміну без складання додаткових іспитів”, – йдеться у пресрелізі.

Це вже шоста така угода. Відповідні домовленості діють з Іспанією, Італією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Литвою та Туреччиною.

“Мова йде про повноцінну імплементацію Директиви (ЄС) 2025/2205 Європейського парламенту і Ради від 22 жовтня 2025 року щодо посвідчень водія, яка замінила попередню Директиву 2006/126/ЄС”, – додали у міністерстві.

Від березня 2023 року Головний сервісний центр МВС є членом Міжнародної комісії з тестування водіїв (CIECA) та бере активну участь у її діяльності.

Окрема увага також приділяється налагодженню доступу ГСЦ МВС до системи EUCARIS. Для України є цінним досвід інших держав, зокрема Латвії, у питаннях підключення до цієї системи, а також реалізації механізмів обміну та захисту інформації.

