"АТЕШ": росіяни розмістили РЛС поблизу дитячого оздоровчого табору в окупованому Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму російські військові розмістили сучасну радіолокаційну станцію поблизу дитячого оздоровчого табору. Ймовірно, об’єкт використовується для прикриття військового аеродрому "Бельбек".

Про це повідомив партизанський рух Атеш.

За даними агентів руху, йдеться про радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Подльот", яку зафіксували поблизу дитячого табору "Алькадар". Об’єкт розташований у безпосередній близькості до цивільної інфраструктури.

Як зазначають в "Атеш", РЛС "Подльот" призначена для виявлення низьколітаючих цілей, зокрема крилатих ракет, безпілотників та штурмової авіації.

"Використання цивільних об’єктів, особливо дитячих закладів, як прикриття для військової техніки є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Окупанти свідомо наражають мирне населення на небезпеку, намагаючись убезпечити власні військові об’єкти", — зазначають в "Атеш".