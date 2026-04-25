До 40-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС презентували документальний фільм “Під атомним вітром”

До 40-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Міністерство внутрішніх справ України презентує документальний фільм “Під атомним вітром”.

Прем’єра відбудеться 26 квітня.

“Фільм показує унікальні кадри із зони відчуження, зокрема з території ЧАЕС та міста Прип’ять. У центрі уваги життя самопоселенців – людей, які залишилися і продовжують жити там, де щоденність досі співіснує з наслідками однієї з найбільших техногенних катастроф ХХ століття”, – зазначили у міністерстві.

У фільмі також зібрані розповіді про окупацію ЧАЕС, як рятувальники виїжджали на гасіння пожеж постійно перебуваючи під наглядом ворожих снайперів, а гвардієць поділився історією власної долі та про те, як провів 8 місяців у полоні окупантів.