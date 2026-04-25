«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
До 40-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС презентували документальний фільм “Під атомним вітром”

До 40-х роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції Міністерство внутрішніх справ України презентує документальний фільм “Під атомним вітром”.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Прем’єра відбудеться 26 квітня.

“Фільм показує унікальні кадри із зони відчуження, зокрема з території ЧАЕС та міста Прип’ять. У центрі уваги життя самопоселенців – людей, які залишилися і продовжують жити там, де щоденність досі співіснує з наслідками однієї з найбільших техногенних катастроф ХХ століття”, – зазначили у міністерстві.

У фільмі також зібрані розповіді про окупацію ЧАЕС, як рятувальники виїжджали на гасіння пожеж постійно перебуваючи під наглядом ворожих снайперів, а гвардієць поділився історією власної долі та про те, як провів 8 місяців у полоні окупантів.

Фото: МВС

Читайте також
