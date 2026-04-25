В Одеській області суд виніс обвинувальний вирок ґвалтівнику 15-річної дівчинки

В Одеській області за доказами поліцейських суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок ґвалтівнику дитини. Про це повідомили у Національній поліції.

В червні минулого року до поліції звернулася 36-річна жінка і повідомила, що її 15-річна донька розповіла їй про вчинене щодо неї сексуальне насильство.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що вдень на околиці населеного пункту, де проживає родина, до дівчини, яка випасала худобу, підійшов 48-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння з сусідньої громади. Він застосував до неї фізичну силу та зґвалтував.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження поліцейські провели низку слідчих заходів, призначили судові експертизи та зібрали достатню кількість доказів злочинних дій фігуранта, на підставі яких йому було висунуто обвинувачення у зґвалтуванні, вчиненому щодо дитини.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду, який дослідив отримані матеріали та докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років ув’язнення. Обвинувачення в суді підтримувала окружна прокуратура, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.