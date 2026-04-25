«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Одеській області суд виніс обвинувальний вирок ґвалтівнику 15-річної дівчинки

Вдень на околиці населеного пункту, де проживає родина, до дівчини, яка випасала худобу, підійшов 48-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння з сусідньої громади

В Одеській області за доказами поліцейських суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок ґвалтівнику дитини. Про це повідомили у Національній поліції.

В червні минулого року до поліції звернулася 36-річна жінка і повідомила, що її 15-річна донька розповіла їй про вчинене щодо неї сексуальне насильство.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що вдень на околиці населеного пункту, де проживає родина, до дівчини, яка випасала худобу, підійшов 48-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння з сусідньої громади. Він застосував до неї фізичну силу та зґвалтував.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. 

У межах кримінального провадження поліцейські провели низку слідчих заходів, призначили судові експертизи та зібрали достатню кількість доказів злочинних дій фігуранта, на підставі яких йому було висунуто обвинувачення у зґвалтуванні, вчиненому щодо дитини. 

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду, який дослідив отримані матеріали та докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років ув’язнення. Обвинувачення в суді підтримувала окружна прокуратура, під процесуальним керівництвом якої тривало досудове розслідування.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

