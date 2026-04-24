Залізна піхота: як наземні роботизовані комплекси змінюють доктрину війни

Війна Росії проти України стала каталізатором стрімкого розвитку в нас наземних роботизованих комплексів (НРК, UGV – Unmanned Ground Vehicles ). Якщо у 2022 році їх застосування було епізодичним і скидалося на екзотику, то у 2025–2026 роках НРК стали системним елементом бойових дій, що диктує тактику та спонукає військове командування подумати про формування глибоко спеціалізованих військових підрозділів. За даними Міністерства оборони, лише у 2025 році до експлуатації допустили десятки нових систем, причому всі українського виробництва.

Станом на 2026 рік НРК виконали десятки тисяч бойових і допоміжних місій, що свідчить про їх масове впровадження та достатньо високу практичну ефективність. Україна фактично формує нову модель ведення війни, де частина функцій піхоти, логістів та медиків поступово заміщується роботизованими платформами.

Сили оборони експлуатують декілька груп НРК. Найбільш поширені платформи виконують задачі підвозу боєприпасів і продовольства, евакуації поранених та доставки обладнання. Ці системи стали критично важливими через панування у повітрі FPV-дронів, які роблять традиційну логістику надзвичайно небезпечною.

Але поступово свої ніші займають суто бойові НРК, які оснащуються кулеметами, гранатометами, вибуховими зарядами, і діють, як дистанційно керовані вогневі точки, штурмові платформи або платформи-“камікадзе”.

НРК також ведуть відеоспостереження, проводять розвідку позицій противника, здійснюють коригування вогню.

Більш спеціалізованими є платформи для мінування/розмінування, евакуації пошкодженої техніки. Був випадок, коли один БПЛА прилетів, щоб евакуювати пошкодженого собрата.

Фото: rovertech.co.ua Дистанційно керований комплекс наземного роботизованого очищення, розроблений для активного бойового та гуманітраного розмінування, працює на безпечній для оператора відстані (до 3 км) та знешкоджує широкий спектр мін, зокрема протитанкові та протипіхотні.

Набувають популярності універсальні модульні платформи на кшталт UNEX UGV, яка амфібійна, має низький тиск на ґрунт, тобто не активує міни та здатна виконувати бойові, логістичні та інженерні задачі, змінюючи корисне навантаження.

Найбільш поширеними та успішними НРК в Силах оборони є логістичні UGV (здебільшого – безіменні серійні платформи внутрішньовійськового чи волонтерського виробництва), модульні універсальні платформи та FPV-керовані наземні дрони. Секрет популярності – низька вартість, швидке виробництво, простота освоєння.

Існування і розвиток тактики kill zone вимагає від НРК універсальності, високої прохідності, простоти, масовості та дешевизни. Саме НРК беруть на себе високоризикові місії в межах kill zone.

Перебіг війни вже показав, що майбутнє як не настало, то десь близько. Так, цього року НРК Сил оборони здійснили повністю роботизований штурм, захопивши позицію противника виключно за допомогою НРК і БПЛА без участі піхоти, при цьому роботи втрат також не зазнали. Це фактично перший задокументований кейс «роботизованого бою».

Якщо зазирнути в тил, то можна побачити масову роботизацію логістики (точніше – роботизацію транспортного забезпечення). НРК виконали понад 22000 місій за кілька місяців, замінивши людей у найнебезпечніших зонах. Все частіше наземні роботи використовуються не лише для евакуації поранених, але й для евакуації пошкоджених БПЛА (розвідувальний борт з гарною денною та нічною оптикою, зв’язком та системами протидії РЕБ коштує під сотню тисяч євро, часто – й більше, тому шкода таке втрачати), вивезення пошкодженої бойової техніки з поля бою.

Фото: rovertech.co.ua ЗМІЙ Міні ударний- броньована мобільна платформа з бойовим модулем, здатна діяти під вогнем, на мінних полях та пересіченій місцевості, забезпечуючи точні атаки, маневреність і оперативну підтримку там, де неможливо застосувати більшу техніку. Це інструмент для штурму, зачистки та ближнього бою.

Українська індустрія НРК – понад 280 компаній, хоча ринок цих систем залишається надзвичайно фрагментованим і динамічним. Ключову роль тут продовжують грати стартапи і приватні компанії, здатні швидко адаптуватися до вимог фронту. Цікавими тенденціями цього кластеру залишаються відсутність монополії, швидкі, іноді – декілька діб, ітерації обладнання, тісна взаємодія з військами.

Тут широко застосовуються інновації, серед котрих головними є модульність (одна платформа – багато задач через заміну корисного навантаження), масовість і дешевизна (ставка робиться не на «ідеального робота», а на тисячі простих систем), стійкість до радіоелектронного подавлення через використання альтернативних каналів зв’язку чи управління по оптоволокну (у деяких системах), інтеграція з БПЛА, що дозволяє виконувати інтегровані місії UAV + UGV, зокрема мати в одному контурі розвідку з повітря та дії на землі, напівавтономність. Широко тестуються АI-рішення, розвивається автономна навігація, розвиваються AI-навігація, swarm-взаємодія, розвивається тактика автономних штурмових дій.

Сили оборони, безумовно, оцінили НРК та масштабуватимуть їх застосування. Очікувана чисельність НРК сягне до кінця року 25000 комплексів, а, можливо, й більше, буде автоматизовано 80-100% підвозу в тактичній ланці, частково НРК замінять піхоту під час виконання місій захоплення позицій, ведення вогню, утримання рубежів.

НРК успішно інтегруються до бойової діяльності військ. Уже формуються підрозділи, спеціалізовані на застосуванні НРК.

Україна стала світовим лідером у практичному бойовому застосуванні наземних роботизованих комплексів. Ключовими факторами цього успіху стали масовість і дешевизна, швидка адаптація технічних рішень до вимог військ, інтеграція з БПЛА, орієнтація на збереження життя особового складу.

НРК вже не є експериментом. Це повноцінний елемент сучасної війни. У найближчі роки їх роль лише зростатиме, а досвід України, ймовірно, стане основою нової військової доктрини у світі.