Уночі Росія атакувала балістикою і дронами. Є влучання у 9 місцях

У ніч на 24 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Била дронами з Криму і російських напрямків Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили в Повітряних силах.
Близько 70 дронів – "шахеди".
“Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – повідомили військові.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона знешкодила 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
- Серед постраждалих уночі міст – Одеса, де ворог убив двох людей і поранив ще 15. Росія била по житлових будинках.
- Ще двоє людей поранені внаслідок обстрілів Дніпропетровської області.