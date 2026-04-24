Уночі Росія атакувала балістикою і дронами. Є влучання у 9 місцях

У ніч на 24 квітня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, а також 107 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Била дронами з Криму і російських напрямків Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомили в Повітряних силах.

Близько 70 дронів – "шахеди".

“Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – повідомили військові.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона знешкодила 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Результати відбиття