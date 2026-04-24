Франція пропонує Греції передати Україні всі літаки Mirage в обмін на знижку на Rafale

Уряд Франції запропонував Афінам провести заплановану модернізацію грецької військової авіації шляхом передачі старіших моделей винищувачів Mirage Україні.

Як пише Le Parisien, в обмін на це Греція отримає від Парижа знижку на постачання нових бойових літаків Rafale. Пропозицію особисто презентує президент Емманюель Макрон під час переговорів, які триватимуть 24-25 квітня.

В межах угоди Греція може віддати Збройним Силам України 43 наявних у неї винищувачі Mirage, з яких 24 належать до більш сучасної модифікації, а 19 - старішого випуску. При цьому не всі літаки можуть бути у робочому стані, адже деякі із застарілих моделей встигли зняти з експлуатації.

Угода допоможе Афінам вигідно для себе укомплектувати одразу дві ескадрильї повністю новими Rafale, загалом не менше 36 винищувачів.