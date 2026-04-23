Установлено, що власник "нерухомості" намагався отримати у позаконкурентний спосіб комунальну земельну ділянку площею 5000 кв. м.

Господарський суд Києва зобов’язав власника знести голубник, завдяки якому компанія намагається заволодіти комунальною землею.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За позовом Святошинської окружної прокуратури міста Києва Господарський суд зобов’язав власника знести об’єкт самочинного будівництва, припинити його володіння нерухомим майном та скасував державну реєстрацію земельної ділянки, на якій нерухомість знаходиться", - йдеться в повідомленні.

Установлено, що приватне товариство незаконно зареєструвало за собою право власності на голубник у Святошинському районі Києва, намагаючись як власник "нерухомості", отримати у позаконкурентний спосіб комунальну земельну ділянку площею 5000 кв. м.

Зазначається, що використовуючи факт реєстрації права власності на голубник, власник нерухомості ініціював формування та реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. Це є одним з етапів отримання землі.

"Надалі ділянку вартістю 12 млн гривень товариство планувало використовувати для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Господарський суд міста Києва позов окружної прокуратури про знесення об’єкта самочинного будівництва, припинення володіння нерухомим майном та скасування державної реєстрації земельної ділянки задовольнив", - повідомили в прокуратурі.