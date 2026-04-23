Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Київ

Кличко: 7 потерпілих внаслідок теракту лишаються в лікарнях. Стан хлопчика покращився

Він уже говорив з мамою по відео.

Семеро потерпілих внаслідок теракту в Києві залишаються у лікарнях. Один – в реанімації, а інші переведені до відділення.

У мами пораненого 12-річного хлопчика – позитивна динаміка. Стан дитини покращився, він спілкувався з матір'ю по відео, повідомив мер Віталій Кличко в Telegram.

Внаслідок теракту загинули батько і тітка хлопчика, а також ще п'ятеро людей. Зокрема, двірник Олександр, який закрив собою від стрілка дитину, пише ТСН. Також загинули музикант Ігор Савченко, Владислав Жидков – працівник супермаркету, до якого забіг терорист.

"Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії. Вчора на погоджувальній раді лідери фракцій вирішили запросити на наступне засідання Київради – 14 травня – керівників поліції та патрульної поліції столиці. Щоб вони надали інформацію про результати розслідування теракту та дії правоохоронців під час трагедії, а також відповіли на запитання депутатів", – сказав Кличко.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по перехожих у Києві. Після цього він зайшов у супермаркет, де взяв присутніх в заручники. Там він вбив ще одну людину.

Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.

Жертвами нападу стали семеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.

До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.

Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.

У мережі з'явилися кадри втечі двох правоохоронців з місця стрілянини. Їхні дії розслідують. Обох помістили під варту з правом на заставу. За даними медіа, заставу за них внесли.

У відставку подав керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він стане радником голови Національної поліції.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – сказав Жуков.

Досліджують дії клініки, що дала довідку для володіння зброєю.

﻿
