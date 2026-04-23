Кличко: 7 потерпілих внаслідок теракту лишаються в лікарнях. Стан хлопчика покращився

Він уже говорив з мамою по відео.

Семеро потерпілих внаслідок теракту в Києві залишаються у лікарнях. Один – в реанімації, а інші переведені до відділення.

У мами пораненого 12-річного хлопчика – позитивна динаміка. Стан дитини покращився, він спілкувався з матір'ю по відео, повідомив мер Віталій Кличко в Telegram.

Внаслідок теракту загинули батько і тітка хлопчика, а також ще п'ятеро людей. Зокрема, двірник Олександр, який закрив собою від стрілка дитину, пише ТСН. Також загинули музикант Ігор Савченко, Владислав Жидков – працівник супермаркету, до якого забіг терорист.

"Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії. Вчора на погоджувальній раді лідери фракцій вирішили запросити на наступне засідання Київради – 14 травня – керівників поліції та патрульної поліції столиці. Щоб вони надали інформацію про результати розслідування теракту та дії правоохоронців під час трагедії, а також відповіли на запитання депутатів", – сказав Кличко.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по перехожих у Києві. Після цього він зайшов у супермаркет, де взяв присутніх в заручники. Там він вбив ще одну людину.

Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.

Жертвами нападу стали семеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.

До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.

Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.

У мережі з'явилися кадри втечі двох правоохоронців з місця стрілянини. Їхні дії розслідують. Обох помістили під варту з правом на заставу. За даними медіа, заставу за них внесли.

У відставку подав керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він стане радником голови Національної поліції.

"Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо", – сказав Жуков.

Досліджують дії клініки, що дала довідку для володіння зброєю.