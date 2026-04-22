ГоловнаКиїв

У Києві очікують на сильний вітер і заморозки

По місту заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 2, по області – від 0 до 3. 

У Києві завтра, 23 квітня, очікують на пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Таке попередження від Укргідрометцентру оприлюднила КМДА.

У разі падіння дерев можна телефонувати до аварійно-диспетчерської служби “Київзеленбуду”: 0442724018. Якщо падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників за номером 101.

“При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР)”, – повідомили в КМДА.

Киянам радять: 

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Київська ОВА уточнила, що в столиці і області вночі очікують на заморозки. 

