Невмирущий АДМ. Чому брухтоспалювальне підприємство посеред Києва роками труїть містян

З початку повномасштабного вторгнення кияни помітили особливо ядучий дим, який з'являється переважно ночами, від одного з підприємств на вулиці Сирецькій, 33. Це завод “АДМ” , який існує вже понад 20 років і офіційно є виробником алюмінієвих сплавів. Проте саме в останні три роки підприємство, за словами місцевих мешканців, змінило профіль і почало плавити в своїх печах металевий брухт, спричиняючи шкоду довкіллю. Саме стільки триває боротьба містян за закриття або винесення небезпечного виробництва за місто. Яка досі не принесла жодного результату.

“Це небезпечне підприємство, яке випалює в печах алюмінієві дроти, пивні банки, державні номери, плати в електротехніки, уламки військової техніки, металопластикові вікна і тд. В повітря викидається багато їдкого диму від горілої фарби, ізоляції, пластику. Як правило активно працюють в нічний час, в комендантську годину та у вихідні дні. Люди просто задихаються від смороду!” – такими повідомленнями рясніють групи в соцмережах київських районів Сирця, Куренівки, Нивок, Почайної вже третій рік поспіль.

Нещодавно Нацполіція вже офіційно висунула підозру керівнику підприємства, яке “здійснює діяльність у сфері поводження з відходами, а також виробництвом алюмінію, литтям кольорових металів і механічною обробкою металевих виробів”. Судячи з описаної в повідомленні локації, сфери виробництва, історії перевірок, мова йде саме про завод “АДМ” на Сирецькій.

Фото: npu.gov.ua Під час слідчих дій на підприємстві

“Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі Подільського управління поліції встановили, що виробничі процеси здійснювалися з грубими порушеннями екологічного законодавства та вимог дозволу на викиди.У ході досудового розслідування залучалися спеціалісти екологічної інспекції, які відібрали проби повітря та провели лабораторні дослідження. Відповідно до результатів, отримані показники значно перевищували допустимі норми забруднюючих речовин. Зокрема, рівень оксиду вуглецю перевищував норму більш ніж у 10 разів (при нормі 0,2573 цей показник становив 2,789–9,554 г/с), рівень діоксиду сірки зашкалював майже у 20 разів, (0,485347 г/с при нормі 0,0246)”, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

В чому “унікальність” заводу

Втручання поліції надихає місцевих мешканців, проте вони не поспішають радіти, знаючи стиль роботи керівника АДМ і його стійкість. На самому підприємстві нам відмовилися коментувати, чи працює завод зараз, і керівник АДМ для розмови не доступний. Але так не було не завжди: раніше Анатолій Афійчук впевнено комунікував з громадою, виходив до протестувальників, і називав протести замовними, а перевірки незаконними.

Фото: Леся Падалка Мешканці Сирця і Куренівки регулярно виходять на акції протесту під завод на Сирецькій, 33.

“Директор заводу “АДМ” особисто погрожував мені фізичною розправою ще в 2024 році, коли управління зайнялося цим питанням”, – розказує LB колишній очільник департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату КМДА Олександр Возний. Рік тому, в 2025 році, в Київській області сталася пожежа на підприємстві, пов'язаному з родиною Возного. А ще кілька місяців потому Возного звільнили з посади керівника екологічного департаменту КМДА. Проте сам колишній чиновник не пов'язує ці події саме з історією протистояння з АДМ.

Більш того, саме Олександр Возний свого часу і видав ТОВ “АДМ” дозволи на викиди як підприємству третьої групи викидів. Дозвіл для цієї групи видається місцевим органом влади і є необмеженим. До третьої відносяться невеликі підприємства без значної шкоди довкіллю, наприклад будинкові котельні.

“Підприємство подає на реєстрацію по цій групі шляхом декларації, а я не маю права якихось перевірок”, – так Возний пояснює дозвіл, виданий КМДА для “АДМ” в 2021 році. Зараз складно перевірити правдивість слів колишнього чиновника щодо незнання реального профіля підприємства. Але, згідно даних реєстрів, в 2021 році у завода вже були діючі ліцензії на роботи з вироблення агломерату, коксу, розплаву металів тощо. А сам Возний ще в 2024 році отримував під поліції підозру саме за схему з отриманням безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин.

Фото: Нацполіція Кольорові бляшанки, металевий брух, який ймовірно спалюють на заводі 'АДМ '

Тобто у завода точно є печі і він точно плавить метали. А далі версії різняться: керівник підприємства заявляє, що підприємство виробляє алюмінієві сплави з металів; а місцеві мешканці і активісти стверджують, що завод спалює металевий брухт.

“Скуповує тоннами брухт, електродроти в ізоляції, пивні банки з фарбою, металопластикові вікна, автомобільні радіатори з мастилом та тосолом тощо і звозить все це для випалювання в промислових масштабах, в печах, прямо посеред столиці. Сморід та кіптява від горіння не відфільтровуються належним чином, тому мешканці постійно відчувають в повітрі концентрований сморід горілої фарби, гуми, пластику. Завод працює цілодобово, але найбільше викидів здійснюється в нічний час, в комендантську годину”, – йдеться в петиції за винесення заводу АДМ з Києва, яка набрала необхідну кількість голосів ще в 2024 році.

Всі, хто живе поруч з АДМ, звертають увагу, що ці нічні викиди і сморід з'явилися саме з 2022 року, під час повномасштабного (час дії мораторію на планові перевірки підприємств). В цей же період, за даними аналізу інформаційної системи Youcontrol, АДМ збільшив свої доходи в 2,5 разів (з 367 млн грн за 2021 рік до 850 млн грн за 2025-й), а чистий прибуток – у 8 разів (з 2,9 млн грн в 21–му до 23 млн в 2025-му).

Фото: 3m2.ua Дим здіймається над заводом «АДМ»

Чому завод неможливо закрити

Саме до сплачених податків під час війни і працюючих робочих місць апелює директор підприємства, коли доводить доцільність своєї роботи серед столиці. Але тримається не на риториці, а на чіткій роботі в судах, де крок за кроком оскаржує всі дії органів влади щодо заводу в останні роки.

А робили посадовці немало:

В серпні 2024 року Державна еконологічна інспекція (ДЕІ) Столичного округу взяла проби викидів на території “АДМ” (в рамках слідчих дій кримінального провадження), які засвідчили перевищення показників, встановлених діючим дозволом. Це стало підставою для припинення дозволу на викиди. Відповідне розпорядження видала КМВА в жовтні 2024 року. Профільний департамент КМДА повідомив підприємство про скасовані дозволи. А у відповідь “АДМ” отримав Декларацію про провадження господарської діяльності через “Дію”, самостійно. І це цілком законно під час дії воєнного стану, пояснили нам в департаменті КМДА.

Проте, вже за нового керівника, департамент захисту довкілля звертався в листопаді 2025 року до Мінцифри з проханням анулювати декларацію ТОВ “АДМ”. Але, за інформацією міністерства, питання анулювання декларації не належить до їх компетенції.

Фото: Леся Падалка Під час акції протесту під заводом на Сирецькій, 33

Не кращою є ситуація і в судах: “АДМ” позивався до ДЕІ Столичного округу та КМДА з вимогою визнати протиправним та скасувати припис ДЕІ щодо зупинення дії дозволу, і Київський окружний адмінсуд задовольнив позов. У відповідь держоргани подали апеляцію, але Шостий апеляційний адмінсуд в червні 2025 року залишив без задоволення скарги ДЕІ Столичного округу та КМДА. Більш того, в січні 2026 році Верховний суд відкрив провадження за позовом “АДМ” до ДЕІ та КМДА про визнання протиправним припису.

“ТОВ «АДМ» не зверталось до департаменту з питання видачі нового дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами”, – резюмували нам перебіг подій в профільному департаменті КМДА. Відповідаючи на питання, що робить міська адміністрація щодо реалізації петиції про винесення заводу, нам повідомили, що “розроблений і затверджений план заходів”. Це сталося ще в 2024 році, нагадаємо. Тобто питання наче як і в роботі, а наче як і без руху.

“Після вручення підозри поліції завод димів ще тиждень, наче як допалювали все, що вже привезли раніше. А зараз поки що легше, – поділилася одна з активних учасниць протестів, мешканка Сирця пані Тетяна. – Але ми вже добре знаємо стиль цього керівника і впевнені, що підозра – це ще не закриття виробництва. Тому збираємо гроші на юриста, щоб відстоювати наші права на чисте повітря і винесення підприємства за межі Києва”.