У Києві 18 квітня проведуть головну весняну толоку: долучитися можна на 40 локаціях у всіх районах міста

У Києві 18 квітня о 10:00 почнеться загальноміська толока до Дня довкілля, повідомляє КМДА.

У цей день прибиратимуть і впорядковуватимуть території щонайменше на 40 локаціях в усіх районах столиці.

Толока організована в межах весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Щоб долучитися до прибирання, всі охочі можуть заздалегідь вибрати зручну локацію. Перелік локацій – за посиланням.

На кожній із них працюватимуть координатори, які забезпечать учасників необхідним інвентарем: рукавичками, пакетами для сміття та іншими засобами. Комунальні служби відповідатимуть за вивезення зібраного сміття.

У кожному районі визначили не лише перелік локацій для прибирання, а й адреси найближчих укриттів. Це дає можливість завчасно спланувати участь у толоці і подбати про свою безпеку.

Весняний двомісячник з благоустрою триватиме до 15 травня. У цей період районні в місті Києві державні адміністрації прибирають території, ліквідовують скупчення сміття, гілок та опалого листя, а також озеленюють міські простори.